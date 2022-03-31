Доннарумма скучает по Италии. «Ювентус» следит за вратарем, но трансфер вряд ли возможен летом из-за его зарплаты в 10 млн евро вместе с бонусами

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Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть «ПСЖ».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, голкипер несчастлив в Париже. Он «страдает во Франции». Футболист скучает по Италии и хочет вернуться.

«Ювентус» – единственный итальянский топ-клуб, в который может перейти Доннарумма. Туринцы следят за футболистом, но вряд ли смогут осуществить трансфер этим летом. Помехой может стать высокая зарплата игрока – 7 миллионов евро в год, 10 млн с учетом бонусов. 

Напомним, прошлым летом Джанлуиджи на правах свободного агента перешел из «Милана» в «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Лиги 1 Доннарумма провел 12 матчей, в которых пропустил 11 голов. Его статистика – здесь.

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