Доннарумма скучает по Италии. «Ювентус» следит за вратарем, но трансфер вряд ли возможен летом из-за его зарплаты в 10 млн евро вместе с бонусами

хочет покинуть .

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, голкипер несчастлив в Париже. Он «страдает во Франции». Футболист скучает по Италии и хочет вернуться.

– единственный итальянский топ-клуб, в который может перейти Доннарумма. Туринцы следят за футболистом, но вряд ли смогут осуществить трансфер этим летом. Помехой может стать высокая зарплата игрока – 7 миллионов евро в год, 10 млн с учетом бонусов.

Напомним, прошлым летом Джанлуиджи на правах свободного агента перешел из в «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Лиги 1 Доннарумма провел 12 матчей, в которых пропустил 11 голов. Его статистика – здесь.