Иранских женщин не пустили на игру мужской сборной и, возможно, распылили перцовый баллончик. Президент страны поручил разобраться

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Иранские любительницы футбола не смогли попасть на игру сборной против Ливана.

Команды проводили матч квалификации ЧМ-2022 в Мешхеде, и хозяева победили со счетом 2:0.

На игру было продано 12 500 билетов, из которых 2 000 достались женщинам. Болельщицы смогли добраться до стадиона, однако на саму арену их не пустили.

В интернете появилось видео, на котором женщины, собравшиеся перед стадионом, утверждали, что власти использовали для их разгона перцовый баллончик.

Мохсен Давари, губернатор Мешхеда, принес пострадавшим свои извинения, а президент страны Ибрахим Раиси велел министерству внутренних дел разобраться в произошедшем.

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