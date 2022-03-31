Тренер Украины Петраков: «Подаренный» выход на ЧМ? Мы должны играть, добывать эту путевку»

отверг идею подарить сборной Укpaины прямой выход на .

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

«Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», – сказал главный тренер сборной Украины в комментарии для «Футбол News».

В первом стыковом матче отбора украинцы должны сыграть со сборной Шотландии. Победитель этой пары встретится с командой Уэльса.