Робертсон о Лиге наций и стыках в июне: «Отпуск и так урезан из-за ЧМ-2022, 2 недели отдыха за год – это неприемлемо»

выразил недовольство количеством матчей сборной Шотландии в июне.

Команда проведет 4 игры в Лиге наций, а также два матча в связи со стыками ЧМ-2022.

«Думаю, несправедливо просить футболистов играть в июне 6 раз, когда наш отпуск и так урезан из-за чемпионата мира, который начнется посреди сезона.

В последнее время много говорят на тему заботы об игроках, и я надеюсь, что именно она стоит во главе угла при принятии решений. Оставлять футболистам только две недели отдыха за весь год неприемлемо, как по мне.

важна, но 4 игры – это много, учитывая напряженный сезон. 4 игры – это должен быть максимум.

Мы будем играть до 14 июня, а из отпуска все парни вернутся не позднее начала июля. Причем ребята, которые играют в Шотландии, вернутся даже раньше. Вы просите их сходить в отпуск на 8-9 дней, это несправедливо. Вот почему я надеюсь, что после 14 июня мы играть не будем», – заявил защитник сборной Шотландии и .