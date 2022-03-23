«Челси» разрешат продавать билеты на матчи при условии, что клуб не получит выручку. На домашние игры АПЛ фанатов клуба пустят только с абонементами

«Челси» разрешат продавать билеты на матчи, но с некоторыми ограничениями.

Associated Press, ссылаясь на правительственные документы, пишет, что лондонскому клубу разрешат продавать билеты на игру чемпионов против , но при условии, что «Челси» не получит выручку от продажи билетов. Она достанется УЕФА.

«Челси» сможет продавать билеты на домашние матчи , но игры смогут посетить только обладатели абонементов «синих» и болельщики гостей.

Кроме того, болельщики «Челси» смогут посетить полуфинал Кубка Англии против при условии, что выручка от продажи билетов достанет организаторам турнира. Футбольная ассоциация Англии участвовала в переговорах между правительством Великобритании и «Челси», чтобы фанаты обоих клубов смогли попасть на «Уэмбли».

Также правительство разрешит продавать билеты на матчи с участием женской команды «Челси».

В соответствии с изменениями, которые внесут в лицензию, должен будет отдавать доходы от продаж всех билетом «третьей стороне, одобренной правительством».

Напомним, 10 марта Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Из-за этого был начал процесс продажи лондонского клуба. Кроме того, «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.