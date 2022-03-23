«Челси» разрешат продавать билеты на матчи при условии, что клуб не получит выручку. На домашние игры АПЛ фанатов клуба пустят только с абонементами

«Челси» разрешат продавать билеты на матчи, но с некоторыми ограничениями.
Associated Press, ссылаясь на правительственные документы, пишет, что лондонскому клубу разрешат продавать билеты на игру Лиги чемпионов против «Реала», но при условии, что «Челси» не получит выручку от продажи билетов. Она достанется УЕФА.
«Челси» сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ, но игры смогут посетить только обладатели абонементов «синих» и болельщики гостей.
Кроме того, болельщики «Челси» смогут посетить полуфинал Кубка Англии против «Кристал Пэлас» при условии, что выручка от продажи билетов достанет организаторам турнира. Футбольная ассоциация Англии участвовала в переговорах между правительством Великобритании и «Челси», чтобы фанаты обоих клубов смогли попасть на «Уэмбли».
Также правительство разрешит продавать билеты на матчи с участием женской команды «Челси».
В соответствии с изменениями, которые внесут в лицензию, «Челси» должен будет отдавать доходы от продаж всех билетом «третьей стороне, одобренной правительством».
Напомним, 10 марта Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Из-за этого был начал процесс продажи лондонского клуба. Кроме того, «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.