Срна осудил АПЛ, Серию А и Бундеслигу за запрет регистрировать украинских игроков: «Такие меры не помогают»

обвинил , Серию А и Бундеслигу в недостаточной помощи украинским футболистам.

УЕФА и ФИФА разрешили игрокам украинских команд переходить в клубы из других стран, несмотря на закрытое трансферное окно, однако АПЛ и другие ведущие лиги Европы не разрешают своим клубам подписывать новичков сейчас.

« и ФИФА нас защитили, но Англия не разрешает регистрировать новичков, то же относится к Германии и Италии.

Так украинским игрокам не поможешь. Пока помогли только УЕФА и ФИФА, Англия – нет.

В чем смысл открывать трансферное окно, если другие федерации, включая АПЛ, не разрешают регистрировать игроков? Это бессмысленно.

Такие меры никак не помогают, они нам не нужны. Важно не только высказываться, но и действиями помогать украинскому футболу и игрокам. УЕФА и делают это, однако я не вижу конкретных действий от итальянской, немецкой и английской лиг», – сказал директор донецкого .