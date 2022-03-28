«МЮ» хочет подписать Кейна летом вне зависимости от того, кто станет тренером. Сделку оценивают в 100 млн фунтов

хочет подписать летом.

По данным The Athletic, усиление позиции нападающего – приоритетная цель «МЮ» предстоящим летом. Среди возможных вариантов наиболее предпочтительным остается форвард «Тоттенхэма».

Год назад бывший вице-президент «Юнайтед» вел переговоры по Кейну с президентом «Тоттенхэма» . Вудворд сообщил об интересе «МЮ» к англичанину в тот момент, когда его пытался подписать «Манчестер Сити». Тогда Вудворд признал, что трансфер Кейна в «МЮ» возможен лишь в 2022 году, так как после покупки вингера Джейдона Санчо за 73 млн фунтов у клуба не было свободных денег.

Позиция Кейна сейчас сильнее, чем в прошлом году, ведь его контракт с клубом истекает в 2024-м. Если Харри не продлит соглашение, то грядущее лето – последний шанс «Тоттенхэма» получить за игрока крупную сумму. Источники говорят, что сделка по Кейну, которому в июле исполнится 29 лет, может обойтись в 100 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» еще не определился с тем, кто станет новым тренером команды, но хотел бы решить этот вопрос до конца сезона, чтобы заниматься трансферами. Отмечается, что клуб хочет подписать Кейна вне зависимости от того, кто возглавит команду.

В этом сезоне Кейн забил 22 гола в 41 матче за . Его полная статистика – здесь.