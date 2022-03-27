В Италии соперник назвал обезьяной сенегальца Соу из любительского клуба «Локомотив». Команда ушла с поля, рискуя получить техническое поражение

Футболист любительской итальянской команды «Локомотив» стал жертвой расизма.

Инцидент произошел с сенегальцем Ламине Соу во время матча команды из Риччи против «Сант-Анджело-Лимозано».

«Соперник упал на газон и сказал, что на нем сфолили. Я начал протестовать, утверждая, что не трогал его, но в этот момент он начал меня оскорблять. Это слышали и некоторые партнеры.

Он дважды сказал мне: «Заткнись, обезьяна», – утверждает Соу.

Футболисты «Локомотива» приняли решение покинуть поле, в связи с чем им грозит техническое поражение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Проявления расизма осудили как сам клуб из Риччи, так и администрация города.