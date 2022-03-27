«Салах должен понять, что к нему никогда не будут относиться как к европейцу, не дадут лучший контракт». Эль-Хаджи Диуф о трансфере Мохамеда в «Реал»

призвал «Ливерпуль» и форварда заключить новый контракт.

«Очевидно, «Ливерпуль» должен принять требования Салаха. Он должен остаться. Он может зарабатывать больше, поскольку является лучшим игроком клуба наряду с Мане. Вместе они выиграют много трофеев.

Ему в июне исполнится 30 лет, и я прошу его остаться еще на четыре года в «Ливерпуле».

Переход в будет означать, что все надо начинать сначала. А Салах должен понимать, что он африканец, к нему никогда не будут относиться так, как к европейцу. Ему никогда не дадут лучший контракт, в отличие от остальных.

То же самое было у меня в . Мне сказали перестать играть за сборную», – заявил экс-хавбек мерсисайдцев и Сенегала.