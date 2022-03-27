Тренер Северной Македонии перед Португалией: «Не будем останавливаться на достигнутом»

Благоя Милевски высказался в преддверии финального стыка с Португалией.
Главный тренер сборной Северной Македонии поделился мнением после победы над Италией (1:0) в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.
«Мы выиграли у одной из лучших команд мира и не будем останавливаться на достигнутом. Нам нужен последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира.
Мы уже на пути к подтверждению того, почему входим в число 20 лучших команд в Европе», – сказал Милевски.
Матч Португалия – Северная Македония состоится 29 марта в Порту.
Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов