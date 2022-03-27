Петраков за возвращение к «весне — осень»: «Мы много теряем летом. Пропускать два месяца – не вариант»

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Экс-тренер клубов РПЛ Валерий Петраков высказался о системе проведения турниров в России.

Ныне 63-летний специалист возглавляет пермскую «Звезду» из Олимп-ФНЛ-2.

— Может, и систему «весна — осень» реанимируем? Без еврокубков отличная возможность вернуться к истокам отечественного футбола.

— Мы тогда и решали переход на «осень — весна» — собирались главные тренеры, обсуждали. Вопрос ведь был в том, чтобы наши команды лучше выступали в еврокубках, чтобы была игровая практика на последние туры группового этапа. Хотели подстроиться под Европу, иметь одинаковые с ней трансферные окна.

Кто знает, когда нас пустят в Европу. А сейчас же спокойно можно вернуться к истокам — начать летом новый сезон и провести его в полтора года. Мы много теряем в летний период. Для нашей страны пропускать два месяца летом – не вариант. Все обсуждаемо, такой вариант необходимо рассматривать, – сказал Петраков.

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