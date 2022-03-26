Гунько о расширении РПЛ: «Госкорпорации будут нести финансовую нагрузку. Это бюджетные деньги»

рассказал о своем отношении к идее расширения .

– Как дальше быть с Премьер-лигой? Нужно ли расширение? Как заполнять окна, образовавшиеся из-за отсутствия еврокубков?

– На мой взгляд, это ни в коем случае не расширение. В это непростое время хотелось бы не потерять те клубы, которые есть сейчас.

Кто будет нести финансовую нагрузку? Госкорпорации. Это опять же бюджетные деньги. На мой взгляд, это не идет в плюс развитию футбола.

Также обязательно необходимо сохранять спортивный принцип. И лучший выход – это дополнительный турнир кубкового формата, благодаря которому у клубов будет достаточное количество матчей.

– Вы понимаете, зачем было сейчас проводить сбор национальной команды и почему не устроили товарищеский матч для болельщиков?

– Представьте ситуацию, при которой в плановые даты РФС объявит, что сборная России не собирается.

Это прежде всего нужно сборной, футболистам и РФС. Пусть мы видим, что кто-то не приехал, кто-то уехал, но оставить сборную просто без сбора было бы неправильно.

– Почему не провели товарищеский матч?

– Здесь можно понять и тренерский штаб, и футболистов. Когда игра не имеет значения, очень сложно концентрироваться. А если на игру будут смотреть, ее будут оценивать.

Пусть лучше все будет так, как решил тренерский штаб, пусть решают свои задачи в закрытом режиме без широкого обсуждения тех или иных игровых моментов, – отметил тренер «Арарат-Армении».