Энрике – журналистам: «Если я облажаюсь на ЧМ-2022, вам не придется просить о моем увольнении. Я сам уйду»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил прессе, почему еще не продлил контракт.

«Я еще не решил, буду ли продолжать работу с командой после . Я чувствую поддержку со стороны федерации, она фактически дважды меня приглашала, и я ощущаю искреннюю привязанность к ней, а также уверенно себя чувствую.

Но какой будет смысл в контракте, если мы не добьемся своих целей на ЧМ? Никакого. Так что посмотрим после турнира.

Благодаря этой работе я на седьмом небе от счастья, и причина, по которой я еще не продлил контракт, связана с вами. Если я облажаюсь на ЧМ, вам не придется просить, чтобы меня уволили, я сам уйду», – сказал Энрике.

Кто уже вышел на ЧМ-2022? Англия, Германия, Франция, Испания, Бразилия, Нидерланды, Уругвай и еще 12 сборных