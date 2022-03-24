Энрике может уйти из сборной Испании после ЧМ-2022. Марселино и Вальверде – кандидаты на замену

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Луис Энрике может покинуть сборную Испании по завершении ЧМ-2022.

Как пишет Marca, 51-летний специалист сомневается, что ему стоит оставаться в команде после чемпионата мира. Его контракт действует до конца 2022 года и пока продлен не был.

На случай ухода Энрике из сборной Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением Марселино, который работает с «Атлетиком», или экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде

Энрике вернулся в сборную Испании в ноябре 2019 года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

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