Экс-хавбек «Челси» и сборной Германии Марин закончит карьеру летом. Сейчас он играет за «Ференцварош» Черчесова

Бывший хавбек сборной Германии Марко Марин завершит карьеру по окончании этого сезона.
33-летний футболист сейчас выступает за венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов.
Атакующий полузащитник ранее играл за «Боруссию» Менхенгладбах, «Вердер», «Челси», «Севилью», «Фиорентину» и другие клубы.
С «Челси» и «Севильей» он побеждал в Лиге Европы. В составе немецкой сборной Марин завоевал бронзовые медали ЧМ-2010.
В общей сложности хавбек провел за национальную команду 16 матчей и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.