Экс-хавбек «Челси» и сборной Германии Марин закончит карьеру летом. Сейчас он играет за «Ференцварош» Черчесова

Бывший хавбек сборной Германии Марко Марин завершит карьеру по окончании этого сезона.

33-летний футболист сейчас выступает за венгерский , который тренирует .

Атакующий полузащитник ранее играл за «Боруссию» Менхенгладбах, , «Челси», «Севилью», «Фиорентину» и другие клубы.

С и «Севильей» он побеждал в . В составе немецкой сборной Марин завоевал бронзовые медали .

В общей сложности хавбек провел за национальную команду 16 матчей и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.