Биджиев об отстранении Poccии: «Обидно, что страдают спортсмены. Даже когда Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались, это не касалось ЧМ по футболу»

прокомментировал отстранение России от стыковых матчей ЧМ-2022.

– Решение CAS не стало неожиданностью на фоне происходящего сейчас в мире. Обидно, что от этого страдают спортсмены, особенно паралимпийцы.

Даже в первой половине 1980-х, когда Олимпийские игры в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались частью западных стран и нашими ребятами соответственно, это не касалось участия в футбольных чемпионатах мира и Европы.

Как говорится, во всем есть свои плюсы и свои минусы. Теперь в наверняка появится больше российских футболистов, что поможет сборной в дальнейшем.

Но отсутствие опыта международных встреч не очень хорошо. В любом случае нам надо перетерпеть, использовать эту паузу с пользой для себя.

– Правильно ли делает , что собирает сейчас национальную команду?

– Да. Думаю, что возвращение нашей сборной в международные турниры – дело времени.

А собираться надо, чтобы игроки не теряли тонус и желание попадать в сборную. Плюс можно решать определенные тактические задачи и налаживать взаимодействие между ребятами, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА.