Биджиев об отстранении Poccии: «Обидно, что страдают спортсмены. Даже когда Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались, это не касалось ЧМ по футболу»

Хасанби Биджиев прокомментировал отстранение России от стыковых матчей ЧМ-2022.
– Решение CAS не стало неожиданностью на фоне происходящего сейчас в мире. Обидно, что от этого страдают спортсмены, особенно паралимпийцы.
Даже в первой половине 1980-х, когда Олимпийские игры в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались частью западных стран и нашими ребятами соответственно, это не касалось участия в футбольных чемпионатах мира и Европы.
Как говорится, во всем есть свои плюсы и свои минусы. Теперь в РПЛ наверняка появится больше российских футболистов, что поможет сборной в дальнейшем.
Но отсутствие опыта международных встреч не очень хорошо. В любом случае нам надо перетерпеть, использовать эту паузу с пользой для себя.
– Правильно ли делает Валерий Карпин, что собирает сейчас национальную команду?
– Да. Думаю, что возвращение нашей сборной в международные турниры – дело времени.
А собираться надо, чтобы игроки не теряли тонус и желание попадать в сборную. Плюс можно решать определенные тактические задачи и налаживать взаимодействие между ребятами, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА.