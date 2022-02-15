Шомуродов о Моуринью: «Ставит большие задачи. Очень требовательный, хочет побеждать»

Нападающий «Ромы» высказался о работе под руководством Жозе Моуринью.

– Что вы почувствовали, когда узнали, что с вами хочет подписать контракт такой клуб, как ?

– Понимал, что надо менять менталитет. Нужно на каждую игру выходить с мыслями о победе. Знал, что здесь ставят высокие цели. Здесь более серьезная конкуренция. И в каждом матче нужно доказывать, что ты достоин быть в составе.

– Вы сказали, что ваш любимый игрок – . А любимый тренер Дрогба – . Сейчас он тренирует вас в «Роме». Каково это – работать с таким специалистом?

– С первых дней стало понятно, что он ставит большие задачи и нацелен эти задачи выполнять. Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины. Хочет побеждать в каждой игре и старается, чтобы футболисты стремились к тому же.

– Моуринью сделал Дрогба монстром – лучшим нападающим мира в то время. Как он помог вам?

– Сейчас мы больше работаем над тактикой. Он показывает, как все надо делать, и требует, чтобы мы в каждой игре выкладывались на все сто. Конечно, больше забивать тоже требует, – сказал Шомуродов.