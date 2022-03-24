Аршавин про Минспорта: «Мифические люди. Непонятно, кто там принимает решения. В РФС я доверяю Дюкову»

оценил идею об объединении чемпионатов России и Беларуси.

– Как относитесь к слухам про объединение чемпионатов России и Беларуси?

– Думаю, на данный момент это невозможно. Пока все страны играют в еврокубках, никто объединяться не будет. Но если последуют какие-то дальнейшие санкции на другие федерации, то об этом можно задуматься.

– Как в данных условиях нашему футболу развиваться?

– Работать, воспитывать новых игроков. Для этого надо возрождать секции, вкладывать деньги в детский футбол, в инфраструктуру академий, в детских тренеров, новые методики и продвигать по всей стране.

Я бы вообще соединил деньги РФС и спорта, которые выделяются на футбол, потому что когда деньги будут консолидированы в одних руках, то мне кажется, они будут использоваться эффективнее. Но я бы их отдал в РФС, потому что министерство для меня – мифические люди и непонятно, кто там принимает решения.

А в в этом плане я доверяю Александру Валерьевичу [Дюкову], что он точно запустит какие-то программы. Хорошим примером является ЮФЛ, которая работает, – сказал экс-полузащитник сборной России, работающий в .