Президент «Урала» об отказе от расширения РПЛ: «Очень неверное решение. Завтра «Лукойл» и ВТБ могут начать возмущаться больше всех»

прокомментировал решение РФС об отказе от расширения .

Исполком РФС не поддержал идею о расширении лиги до 18 команд.

«Решения я пока еще не видел, но если это так, то это очень неверное решение. Если они отвергают спортивный принцип, то как быть тогда? 10 клубов были за расширение, а 5 – против. Посмотрим, как завтра будет у , и других. Они завтра еще могут больше всех начать возмущаться. Все может же измениться.

Сезон мы точно доиграем. В «Урале» уехало четыре футболиста, у других и того больше. Какой здесь спортивный принцип, что нам делать? Мы и взять никого не можем, и не факт, что те, кто уехали вернуться обратно», – сказал президент .