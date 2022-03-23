«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Атлетико» интересуются вингером «Галатасарая» Актюркоглу

Вингер Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в одной из топ-лиг.

По информации Aksam, интерес к 23-летнему футболисту проявляют , , , «Вольфсбург» и . Руководство турецкого клуба отклонило предложение «Вольфсбурга» о трансфере игрока за 15 миллионов евро. Клуб хочет получить более 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 29 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.