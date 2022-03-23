«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Атлетико» интересуются вингером «Галатасарая» Актюркоглу

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Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в одной из топ-лиг.

По информации Aksam, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Вольфсбург» и «Лион». Руководство турецкого клуба отклонило предложение «Вольфсбурга» о трансфере игрока за 15 миллионов евро. Клуб хочет получить более 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 29 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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