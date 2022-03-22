Коман об уходе из «ПСЖ»: «Там хотят результатов прямо сейчас, а развивая молодежь нужно ждать 3-4 года. Может, у них не было терпения»

Кингсли Коман объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ» в 2014 году.
Сейчас француз выступает за «Баварию».
«Дело было не деньгах. Я считал, что заслуживаю больше игрового времени. Но в той ситуации в «ПСЖ» я не мог это не получить.
В результате этого я попросил отпустить меня в аренду, но не получил разрешение от клуба, после чего принял решение уйти.
Сложность ситуации в «ПСЖ» заключается в том, что они хотят результатов прямо сейчас.
Но, развивая молодежь, результатов нужно дать 3-4 года. Может быть, у них не было терпения», – заявил Коман в интервью Canal+.