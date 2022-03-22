«Бpитaния плохо ведет себя в вопросе бeжeнцeв, не делает свою часть работы. На Пoльше большой груз, она приняла миллионы». Экс-капитан сборной Финляндии о странах

Бывший капитан считает, что Великобритания не справляется с вопросом приема беженцев.

«Очень доволен тем, как Финляндия отреагировала на эту ситуацию.

Думаю, что Великобритания плохо ведет себя в вопросе бeжeнцeв. Не говорю, что я эксперт в этой области. Но из того, что я читаю, кажется, страна не выполняет часть своей работы.

К примеру, на плечах Польши сейчас лежит большая нагрузка. В этой стране миллионы беженцев.

Я думаю, что каждая страна должна внести свой вклад, помогать и поддерживать. Пара стран не может справиться с миллионами прибывающих беженцев», – заявил .