«Бpитaния плохо ведет себя в вопросе бeжeнцeв, не делает свою часть работы. На Пoльше большой груз, она приняла миллионы». Экс-капитан сборной Финляндии о странах

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Бывший капитан сборной Финляндии считает, что Великобритания не справляется с вопросом приема беженцев.

«Очень доволен тем, как Финляндия отреагировала на эту ситуацию.

Думаю, что Великобритания плохо ведет себя в вопросе бeжeнцeв. Не говорю, что я эксперт в этой области. Но из того, что я читаю, кажется, страна не выполняет часть своей работы.

К примеру, на плечах Польши сейчас лежит большая нагрузка. В этой стране миллионы беженцев.

Я думаю, что каждая страна должна внести свой вклад, помогать и поддерживать. Пара стран не может справиться с миллионами прибывающих беженцев», – заявил Тим Спарв.

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