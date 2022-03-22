Йович интересен «Арсеналу», «Милану», «Дортмунду» и «Эвертону»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Лука Йович Футбол

Лука Йович, вероятно, покинет «Реал» летом.

По данным Marca, интерес к 24-летнему форварду проявляют «Арсенал», «Эвертон», «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Серб устал от ситуации в «Реале». И игрок, и клуб знают, что летом он уйдет. Уже в январе несколько европейских клубов проявляли интерес к форварду, однако до конкретных предложений дело не дошло.

Напомним, Йович перешел в «Реал» в 2019 году за 60 миллионов евро. Он не выходил на поле с 12 января, а в этом сезоне отыграл всего 473 минуты во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные