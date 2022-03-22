Клопп рассказал о языковом барьере с Диасом: «Он учит английский, я испанский не учу. Придется подождать»

рассказал об адаптации в .

«Не ждите моментальных чудес от таких игроков. Но он недалек от того, чтобы их сотворить. Пусть это будет длиться долго.

[Процесс адаптации] совершенно отличается у разных игроков, но с Луисом, по понятным причинам, у меня языковая проблема. Я не говорю по-испански, а он не говорит по-английски. Он учит язык, я – нет. Так что нам придется подождать, пока его английский не станет лучше.

У нас здесь много людей, которые постоянно разговаривают с ним. Это [изучение языка] займет время. Он в новом клубе и думает о том, чего ждут люди. Но он, очевидно, ведет себя здесь довольно естественно. Вот почему он играет так, как играет», – сказал главный тренер «Ливерпуля».