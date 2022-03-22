«Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии при условии, что деньги не попадут к Абрамовичу

сможет продавать билеты на полуфинальный матч Кубка Англии.

Болельщики лондонской команды смогут посетить матч против при условии, что владелец клуба не получит деньги от продажи билетов.

В данный момент правительство Великобритании работает над обновлением лицензии, которая запрещает «Челси» продавать билеты на матчи. Рассматриваются три варианта развития событий, при которых фанаты смогут попасть на игру: первый – билеты раздадут бесплатно, второй – временная заморозка прибыли от продажи билетов, третий – передача вырученных средств благотворительным организациям.