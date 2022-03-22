«Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии при условии, что деньги не попадут к Абрамовичу

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Роман Абрамович болельщики Кристал Пэлас Футбол

«Челси» сможет продавать билеты на полуфинальный матч Кубка Англии.

Болельщики лондонской команды смогут посетить матч против «Кристал Пэлас» при условии, что владелец клуба Роман Абрамович не получит деньги от продажи билетов.

В данный момент правительство Великобритании работает над обновлением лицензии, которая запрещает «Челси» продавать билеты на матчи. Рассматриваются три варианта развития событий, при которых фанаты смогут попасть на игру: первый – билеты раздадут бесплатно, второй – временная заморозка прибыли от продажи билетов, третий – передача вырученных средств благотворительным организациям.

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