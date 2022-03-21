Шаронов о словах про возвращение в «Рубин»: «Я сказал, что в целом готов и хочу работать тренером. Клуб не имеет значения»

объяснил свои высказывания по поводу возможного возвращения в .

Ранее опубликовал слова экс-тренера казанцев о готовности вернуться в клуб.

«К сожалению, часто твои слова интерпретируют по-своему и публикуют то, что ты не говорил.

Я сказал, что в целом готов и хочу дальше работать тренером. Клуб не имеет значения.

Я уважаю работу всех тренеров, в том числе Слуцкого, и ни на чье место не претендую», – отметил Шаронов в разговоре с корреспондентом Sports.ru Александром Дорским.