Анчелотти выпустил Модрича ложной девяткой на матч с «Барсой», а Начо латералем. Луис Суарес Мирамонтес призвал «Реал» уволить тренера

призвал уволить с поста главного тренера .

Бывший полузащитник «Барселоны» высказался в подобном ключе, потому что Анчелотти решил поставить Луку Модрича на позицию ложной девятки на матч с каталонским клубом из-за отсутствия Карима Бензема, который не принял участия в класико.

одержала победу над «Реалом» со счетом 4:0 в матче .

«Реалу» нужно сменить главного тренера, потому что он делает невероятные вещи.

Кто-то должен объяснить, что он сделал с Модричем. И тренер напутал с Начо – это не латераль», – заявил Мирамонтес.