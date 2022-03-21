Анчелотти выпустил Модрича ложной девяткой на матч с «Барсой», а Начо латералем. Луис Суарес Мирамонтес призвал «Реал» уволить тренера

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Луис Суарес Мирамонтес призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера «Реала».

Бывший полузащитник «Барселоны» высказался в подобном ключе, потому что Анчелотти решил поставить Луку Модрича на позицию ложной девятки на матч с каталонским клубом из-за отсутствия Карима Бензема, который не принял участия в класико.

«Барселона» одержала победу над «Реалом» со счетом 4:0 в матче Ла Лиги.

«Реалу» нужно сменить главного тренера, потому что он делает невероятные вещи.

Кто-то должен объяснить, что он сделал с Модричем. И тренер напутал с Начо – это не латераль», – заявил Мирамонтес.

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