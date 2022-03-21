Бускетс о 4:0 с «Реалом»: «Мы могли забить намного больше. Мы знали, что если сделаем все правильно, это может случиться»

высказался о победе над со счетом 4:0.

«Это было нашей целью – не думать о результате и делать то, что должны, прессинговать и отбирать мяч настолько быстро, насколько возможно. Мы могли забить намного больше голов.

Мы знали, что если сделаем все правильно, это [разгромная победа] может случиться. В прошлой игре они сильно навредили нам при помощи контратак, сегодня мы это хорошо контролировали и могли забить намного больше голов».

О борьбе за чемпионство

«Если у нас будет минимальная возможность, мы постараемся ей воспользоваться, мы знаем, что отрыв большой, но готовы к тому, что команды будут терять очки».

О том, думают ли они о первом месте уже сейчас

«Сначала мы должны шаг за шагом выйти на второе место, опередив «Севилью», но мы всегда должны думать о завоевании титулов и высоких целях», – сказал полузащитник «Барселоны».