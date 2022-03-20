Отрыв «Баварии» от «Боруссии» увеличился до 6 очков после 27-го тура

Отрыв «Баварии» от в турнирной таблице Бундеслиги увеличился до 6 очков.

В 27-м туре чемпионата Германии «баварцы» одержали победу над «Унионом» (4:0), а дортмундская команда сыграла вничью с «Кельном» (1:1).

За 7 туров до завершения турнира занимает 1-е место в Бундеслиге, набрав 63 очка. «Боруссия» идет второй с 57 баллами.

Следующий матч мюнхенская команда проведет 2 апреля. Команда Юлиана Нагельсманна сыграет с «Фрайбургом». В этот же день «Боруссия» встретится с «Лейпцигом».