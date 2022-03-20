Пименов об ударе Комличенко по голове Тюкавину: «Это ближе к пенальти. С другой стороны, Константин уже пробил»

высказался о спорной ситуации, возникшей по ходу игры с «Ростовом».

Команды завершили матч 22-го тура чемпионата России вничью – 1:1.

В первом тайме форвард московского клуба получил удар по голове от игрока атаки гостей , не дотянувшегося до мяча высоко задранной ногой.

Арбитр Евгений Кукуляк, работавший в качестве видеоассистента рефери, подозвал главного судью Павла Кукуяна к монитору, но пенальти в штрафной не был назначен.

«До сих пор пристально хочу смотреть, не могу понять, был ли пенальти. Да, попал ногой Комличенко. Для меня, наверное, это ближе к пенальти.

С другой стороны, Тюкавин уже пробил [по мячу]. Спорный эпизод», – сказал бывший нападающий «Динамо» в эфире «Матч Премьер».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»