Пименов об ударе Комличенко по голове Тюкавину: «Это ближе к пенальти. С другой стороны, Константин уже пробил»

Руслан Пименов высказался о спорной ситуации, возникшей по ходу игры «Динамо» с «Ростовом».
Команды завершили матч 22-го тура чемпионата России вничью – 1:1.
В первом тайме форвард московского клуба Константин Тюкавин получил удар по голове от игрока атаки гостей Николая Комличенко, не дотянувшегося до мяча высоко задранной ногой.
Арбитр Евгений Кукуляк, работавший в качестве видеоассистента рефери, подозвал главного судью Павла Кукуяна к монитору, но пенальти в штрафной «Ростова» не был назначен.
«До сих пор пристально хочу смотреть, не могу понять, был ли пенальти. Да, попал ногой Комличенко. Для меня, наверное, это ближе к пенальти.
С другой стороны, Тюкавин уже пробил [по мячу]. Спорный эпизод», – сказал бывший нападающий «Динамо» в эфире «Матч Премьер».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»