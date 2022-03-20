Неймар получил 2 из 10 от L’Equipe за разгром от «Монако», Мбаппе и Почеттино – 3. Оценка Головина – 4

L’Equipe оценил действия футболистов «Монако» и «ПСЖ» (3:0) в матче Лиги 1.
Пять игроков парижан получили 2 балла из 10. Это Неймар, Джорджиньо Вейналдум, Леандро Паредес, Нуну Мендеш и Преснель Кимпембе.
Главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино поставили оценку 3 за этот матч, столько же получил форвард парижан Киллиан Мбаппе.
Выше всех в составе команды оценили двух игроков – Данилу Перейра и Джанлуиджи Доннарумма (оценка 5).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил оценку 4. Лучшим в составе монегасков стал нападающий Виссам Бен-Йеддер – оценка 8.