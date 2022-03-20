Кухта про 3:2 с «Ахматом»: «Отличная победа на характере. Мы хорошо сыграли»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Ян Кухта Футбол

Форвард «Локомотива» Ян Кухта прокомментировал победу над «Ахматом» (3:2).

«Мы хорошо сыграли, продемонстрировали характер, хотел бы поблагодарить болельщиков. Это отличная победа на характере», – сказал чешский нападающий в эфире «Матч Премьер».

На счету 25-летнего чеха, перешедшего в московский клуб зимой, 2 гола и ассист за 3 матча в РПЛ. Его полная статистика – здесь.

«Локо» – лучший по волевым победам, теперь перевернули игру с «Ахматом». Блистали Кухта и Изидор, 1+1 – сразу у четверых в матче

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные