Защитник «Монако» Бадиашиле перед «ПСЖ»: «Постараемся попасть в ЛЧ. Мы не на своем месте»

Защитник «Монако» высказался в преддверии сегодняшнего матча с .

После 28 туров монегаски занимают в таблице Лиги 1 девятое место.

«Как сказал тренер, у нас осталось десять матчей, чтобы зацепиться за еврокубковые места. Мы знаем, что нужно делать, чтобы добиться этого. Нам хочется сделать все возможное, чтобы выступить в еврокубках в следующем сезоне. Для этого нужно будет выложиться и показать свои сильные качества.

Сейчас очень непросто говорить о попадании в Лигу чемпионов, не будем скрывать этого, но мы постараемся сделать максимум, чтобы выполнить эту задачу.

Мы профессионалы. Отрицательные результаты — это не причина, чтобы все пускать на самотек. Мы выступаем за «Монако». У клуба богатая история, и это нужно понимать. Между собой мы условились, что нужно выложиться на полную, чтобы попытаться выиграть как можно больше матчей на финишной прямой.

Мы стараемся помогать друг другу и оставаться единым целым. Все понимают текущее положение дел. Тренерский штаб дает нам советы, и мы движемся все в одном направлении, чтобы выправить ситуацию. Если мы одержим победу [над «ПСЖ»], то она придаст нам уверенности в своих силах и поможет выдать хорошую концовку сезона.

[о том, как обороняться против Мбаппе] Обороняться можно против любого игрока, однако, конечно же, уровень сложности разный. Сейчас Килиана можно назвать лучшим игроком в мире. Мы знаем его качества и сильные стороны, благодаря которым он является выдающимся игроком. Мы разберем с тренером, что нужно будет делать, чтобы по максимуму мешать им развивать свою игру.

Мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата во встрече с «ПСЖ». Я понимаю разочарование наших болельщиков. Когда выступаешь за , то знаешь, что у клуба высокие цели и серьезные амбиции. Мы знаем, что на данный момент мы находимся не на том месте, которое должны занимать», – сказал Бадиашиле.