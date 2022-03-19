Корниленко об объединении лиг России и Беларуси: «Идея неплохая, но пока такое сложно представляется»

оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси.

– Сейчас обсуждаются разные варианты изменений в чемпионате. Вы за расширение лиги?

– Я за то, чтобы календарь был насыщенным и в чемпионате не было больших пауз.

– Что думаете про совместный чемпионат России и Белоруссии?

– Клубам из Белоруссии сейчас разрешено играть в еврокубках, но если они перейдут к нам, то не понимаю, как это будет выглядеть. Сама по себе идея неплохая, географически тоже реализуемо: до Минска, например, из Москвы лететь около часа. Но пока такое сложно представляется, – заявил спортивный директор .