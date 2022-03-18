Фанаты «Црвены Звезды» оскорбляли темнокожего игрока «Рейнджерс» на почве расизма в инстаграме после матча

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Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Црвены Звезды».

После матча Лиги Европы фанаты сербского клуба стали массово оскорблять темнокожего защитника шотландцев Коннора Голдсона в инстаграме. Ему отправляли эмоджи обезьяны и расистские оскорбления на сербском языке.

В «Рейнджерс» осудили поведение фанатов соперника.

«Мы решительно осуждаем отвратительные расистские оскорбления в адрес наших игроков. Это еще раз поднимает серьезные вопросы в отношении соцсетей, допускающие расистские оскорбления без последствий», – заявили в клубе.

«Црвена Звезда» выиграла ответный матч с «Рейнджерс» (2:1), но уступила по сумме двух встреч и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

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