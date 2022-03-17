В «Реале» обеспокоены жесткой игрой и расизмом в отношении Винисиуса. Анчелотти работает с бразильцем, чтобы тот не обращал внимания на провокации

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В «Реале» недовольны отношением соперников к Винисиусу.

Мадридский клуб обеспокоен и раздражен тем, как агрессивно игроки соперников играют против бразильца, сообщает As.

Также в «Реале» беспокоятся из-за регулярных расистских оскорблений в адрес темнокожего вингера.

Главный тренер команды Карло Анчелотти работает с Винисиусом Жуниором над тем, чтобы он не обращал внимания на провокации и не получал ненужные желтые карточки.

21-летний бразилец в этом сезоне забил 17 голов и отдал 14 результативных передач в 38 матчах за «Реал».

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