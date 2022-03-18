«Юве» не боится потерять Дибалу бесплатно летом, его больше не считают центром проекта. Пауло предложат не более 7 млн евро в год

не считает центральной фигурой проекта.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не обеспокоен тем, что летом может потерять аргентинского нападающего бесплатно.

Дибалу больше не считают центральной фигурой проекта, выстраиваемого в «Ювентусе». Теперь эта роль отводится форварду . Кроме того, как ожидается, «Ювентус» выкупит нападающего у «Атлетико».

Вероятность того, что Пауло покинет «Ювентус», высока. На прошлой неделе туринский клуб отменил встречу с его агентом, но ожидается, что во время предстоящей паузы на матчи сборных стороны проведут еще одну встречу.

«Ювентус» не предложит Дибале зарплату выше 7 млн евро за сезон. Это гораздо меньше, чем сумма, которую стороны согласовали в 2021 году.

В этом сезоне 28-летний оттянутый форвард провел 28 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 передач. Его статистика – здесь.