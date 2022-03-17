Бонуччи о 0:3 с «Вильярреалом»: «Я понял, что чувствуют в такие дни болельщики. Мы должны превратить это разочарование в злость»

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Леонардо Бонуччи высказался о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

Туринцы проиграли «Вильярреалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. В первом матче команды сыграли вничью (1:1).

«Впервые в своей карьере посмотрев матч такого типа со стороны, не имея возможности выйти на поле, я понял, что чувствуют в такие дни болельщики. Единственное, что мы можем сейчас сделать – извиниться перед всеми. 

Но мы должны все вместе превратить это разочарование в злость, с которой подойдем к следующим матчам, и выполнить оставшиеся задачи», – написал Бонуччи.

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