Федерико Вальверде: «Миллионы смотрели класико ради Роналду и Месси. Сейчас все иначе, но это все еще матч между «Реалом» и «Барсой»

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Федерико Вальверде оценил значимость класико после ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Конечно, из обеих команд ушли звезды. Криштиану из «Реала», Месси – из «Барселоны». Они собирали множество людей у экранов, миллионы людей смотрели эти матчи ради них. 

Сегодня все по-другому, но это по-прежнему матч между «Реалом» и «Барсой». Это уникальная игра для всех.

Я родом из Южной Америки – там этой игрой наслаждаются так, будто она последняя в жизни. Я наслаждаюсь ей в полной мере, я стараюсь наслаждаться каждым моментом со своими друзьями, со своей семьей. Для меня это уникально», – сказал полузащитник «Реала»

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