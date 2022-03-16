Администратор «Арсенала» Хагуш дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбление судей

КДК РФС наказал администратора тульского «Арсенала» Анри Хагуша по итогам матча с (1:4).

«Мы сегодня рассмотрели удаление администратора команды тульского «Арсенала» . Он был удален в матче с «Динамо» за нецензурную брань в адрес официальных лиц матча (судейской бригады).

Хагуш не смог принять участие в заседании по причине болезни. В заседании принял участие представитель «Арсенала».

Наказание – за оскорбительное поведение дисквалифицировать Хагуша на три матча чемпионата России и оштрафовать его на 200 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На матче 21-го тура РПЛ главным арбитром работал Ян Бобровский.