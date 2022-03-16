Несколько претендентов на покупку «Челси» могут объединиться для оформления сделки

Несколько претендентов на покупку «Челси» могут сформировать единый консорциум для осуществления сделки.

Переговоры об этом ведут британский миллиардер Ник Кэнди и консорциум, в который входят совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и лондонский инвестор на рынке недвижимости Джонатан Голдштейн.

Их предложение о приобретении «Челси» у может поступить уже на этой неделе.

Абрамович 2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды. По последним данным, на покупку «Челси» есть около 200 претендентов.

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