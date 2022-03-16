«Атлетико» первым в истории вышел в 1/4 ЛЧ, ни разу не победив дома

«Атлетико» обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Мадридцы стали первым в истории турнира клубом, вышедшим в 1/4 финала, ни разу не победив дома.

На групповой стадии ЛЧ «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Порту» (0:0) и уступил «Ливерпулю» (2:3) и «Милану» (0:1).

В первом матче 1/8 финала «индейцы» разошлись миром в Мадриде с «МЮ» (1:1).

Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром