Экс-игрок «Арсенала» Лях: «Одил Ахмедов – футболист уровня «Реала». Он и Диарра – сильнейшие опорники РПЛ»

Бывший игрок тульского «Арсенала» назвал сильнейших соперников в своей карьере.

31-летний хавбек, который сейчас играет за , провел в сезон-2014/15 в составе клуба из Тула.

– «Арсенал» за два сезона вышел из в РПЛ. Как вам это удалось?

– Первую игру мы сгорели, следом вылетели из кубка, потом – год без поражений.

За счет чего? Безумная вера в Аленичева плюс любовь болельщиков. Сейчас я понимаю, что самое главное – заинтересовать пацанов. Он дал нам такой футбол, от которого мы сами получали удовольствие, и это приносило результат.

Аленичев для нас был человеком, выигрывавшим Лигу чемпионов, но вел он себя по-простому. Он был очень увлечен процессом и вовлек нас своей философией. Он говорил, что нужно делать, и это работало.

– Тогда в каждом клубе РПЛ были топовые легионеры. Кто из них тебя больше всего возил?

– , у которого в полузащите были Перейра, Измайлов, Ахмедов. Они нас всю игру полоскали, просто уродовали.

Ахмедов – футболист уровня . Очень сильный игрок. Единственный футболист, которого оценил Бубнов. На мой взгляд, два самых сильных опорника, которые играли в России: и , – сказал Лях.