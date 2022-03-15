«К Черчесову нельзя было поворачиваться спиной во время упражнения ни в коем случае. Такое он терпеть не мог». Экс-игрок «Жемчужины» Лях о тренере

Экс-игрок «Жемчужины» Андрей Лях рассказал о методах работы Станислава Черчесова.

– В 2010-м ты оказался в сочинской «Жемчужине», которая тогда только вышла в ФНЛ и сорила деньгами.

– Прилетаю в сочинский аэропорт, меня встречает водитель. Машина вся в клубных цветах, по городу на каждом углу билборды. Я такой: «Да ну нафиг!». Водитель говорит: «Это только красивая обертка, сейчас приедем в гостиницу – ты офигеешь».

Приезжаем в какой-то обшарпанный пансионат советских времен, где вот такие (Лях показывает прямой угол большим и указательным пальцем – прим. авт.) тараканы бегали. Реально. Заходишь вечером в массажный кабинет закинуть печенюшку, включаешь свет – они в рассыпную. Жесть. Я никогда не выключал свет у себя в ванной: там было столько щелей, что страшно представить, сколько тараканов могли оттуда вылезти.

Сезон в Сочи сработал мне на руку. Девушки в Москве, когда слышали, что я играл в «Жемчужине», сами вешались на шею, ха-ха.

– Когда уходил из «Жемчужины», было ощущение, что она скоро утонет?

– Были небольшие задержки по зарплате, но я не думал, что в следующем сезоне команда снимется с турнира.

Они могли позволить себе тратить очень большие деньги для Первой лиги. Приглашали очень сильных футболистов на заоблачные условия: Михал Пападопулос, Денис Бояринцев, Казбек Гетериев. Причем, помимо жирных контрактов, были еще сумасшедшие подъемные. Плюс премиальные, разумеется.

– Незадолго до твоего ухода «Жемчужину» возглавил Черчесов. Он тогда уже считал себя великим?

– У меня еще был такой контракт, по которому я был обязан поехать с командой на все сборы. Это были самые сложные сборы в моей жизни. Я попал в сильную группу, мы просто умирали там. Но мне понравилось, даже несмотря на то, что после таких сборов я провалялся под капельницей.

Его большой плюс – он упорно верит в то, что делает, в свой успех. А еще считает, что он всегда прав. Неважно, что это может быть не так. Он хороший мотиватор. У него выстроен тренировочный процесс. Он делегировал его своим помощникам, которым полостью доверяет.

Он очень верит в себя, возможно даже слишком. Его право, почему нет? Он же реально был футболистом высокого уровня. Играл в Австрии, выигрывал чемпионство со «Спартаком». Как тренер побеждал в чемпионате Польши, выводил сборную в четвертьфинал чемпионата мира.

Еще во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды.

Кстати, пару лет назад я пересекся с ним в фитнес-клубе в Сокольниках. Я поздоровался, он такой: «О, Андрей, привет. Как у тебя дела?». Я был удивлен, что он меня помнит, – рассказал хавбек «Чайки».

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