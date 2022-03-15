«В России надо адаптировать понятие драфта, посколько остались только наши парни». Антон Фетисов о реформе РПЛ

предложил внедрить систему драфта в российском футболе.

«Если говорить о решении по , то делать это надо максимально быстро, то есть новый чемпионат должен быть сыгран по новой формуле. Мы расширяем, сужаем, закрываем — любой вариант возможен, надо прорабатывать одновременно три, возможно, больше.

Они должны соответствовать трем критериям — финансовая устойчивость, зрелищность и принцип спортивной состязательности при комплектовании состава. Зрелищность — продукт на поле и развитие собственного бренда.

Поскольку у нас остались только наши парни, комплектование клубов должно происходить по принципу состязательности, надо адаптировать понятие драфта, которое существует в закрытых лигах, чтобы соревнование было интересным.

Если одна или две команды будут из года в год побеждать, спонсоры и зрители потеряют к нему интерес», – сказал бывший директор по связям с общественностью.

Предлагаем реформу формата РПЛ: Головин – за сокращение лиги, Романцов против матчей в холод, есть вариант с расширением