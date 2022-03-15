«Айнтрахт» расторг спонсорское соглашение с «Лабораторией Касперского»

прекратил сотрудничество с «Лабораторией Касперского».

В связи с тем, что Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) выразило сомнения в надежности систем безопасности, разрабатываемых российской компанией, клуб принял решение расторгнуть спонсорское соглашение.

«Мы всегда ясно давали понять, что основываем продолжение нашего партнерства с «Лабораторией Касперского» на фактах и отношении к делу, а не на национальностях.

Предупреждение BSI представляет собой изменение фактической ситуации и нашей уверенности в способности продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» обеспечивать защиту.

Мы сообщили руководство «Лаборатории Касперского» о немедленном расторжении спонсорского соглашения.

Оглядываемся назад на очень надежное и успешное партнерство с «Лабораторией Касперского» и на очень приятные и честные отношения с людьми, вовлеченными в процесс сотрудничества, который длился почти 4 года. Мы очень сожалеем о таком развитии событий», – сказал генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хельманн.