РПЛ проведет очное собрание клубов ориентировочно 22 марта. Вероятно, на нем обсудят мораторий на вылет, расширение лиги и фиксацию курса евро

Общее собрание клубов пройдет примерно 22 марта.

11 марта представители клубов провели совещание, на котором согласовали мораторий на вылет команд в ФНЛ.

Предварительная дата проведения следующего собрания – 22 марта. Оно пройдет в очном формате, поскольку в Москву уже вернется президент лиги .

Ожидается, что на собрании снова может быть поднят вопрос о моратории на вылет, расширении лиги и фиксации курса евро. Согласованные вопросы будут направлены на исполком РФС, который состоится 23 марта.