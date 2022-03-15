РПЛ проведет очное собрание клубов ориентировочно 22 марта. Вероятно, на нем обсудят мораторий на вылет, расширение лиги и фиксацию курса евро

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Ашот Хачатурянц Футбол

Общее собрание клубов РПЛ пройдет примерно 22 марта.

11 марта представители клубов провели совещание, на котором согласовали мораторий на вылет команд в ФНЛ.

Предварительная дата проведения следующего собрания – 22 марта. Оно пройдет в очном формате, поскольку в Москву уже вернется президент лиги Ашот Хачатурянц

Ожидается, что на собрании снова может быть поднят вопрос о моратории на вылет, расширении лиги и фиксации курса евро. Согласованные вопросы будут направлены на исполком РФС, который состоится 23 марта.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные