Мостовой о сборной: «Приедут, потренируются, чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься. Ничего этот сбор не дает»

поделился мнением о мартовском сборе сборной России.

«В проведении мартовского сбора я не вижу ни плохого, ни хорошего. С одной стороны, даты свободны, можно провести сбор. С другой, игроки же играют в клубах и спокойно могли бы получить два-три дня выходных, побыть с семьей и дальше тренироваться в команде.

Зачем ехать куда-то, тем более многие не из Москвы, и им еще до места сбора добраться надо. Приедут, потренируются, чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься, но ведь ничего этот сбор не дает.

Можно было бы вызвать на этот сбор человек 50, так скажем расширенный список сборной сделать, посмотреть всех. Когда еще ты вызовешь столько футболистов?

Можно было вызвать тех, кто уже закончил в сборной и тех, кому 15-16 лет. Никакой ответственности же не будет, вызвали и вызвали, познакомились, потренировались, пожали руки. Но зато повод для разговоров у журналистов будет.

По игровым качествам Заика, Зиньковский, Сарвели заслужили этот вызов. Про Зиньковского я давно говорил, что он заслуживает быть в сборной. Другое дело, что если бы был какой-то официальный матч, то он бы не играл. Обляков дотягивает до уровня сборной, его тоже можно было вызвать. Повторюсь, на этот сбор можно было вызвать кого угодно, собрать несколько составов и сыграть между собой», – сказал Мостовой.