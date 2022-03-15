Пиняев, Тюкавин, Агаларов, Мухин и 4 игрока «Спартака» – в составе молодежной сборной России на мартовский сбор

Стал известен состав молодежной сборной на мартовский сбор.

Тренерский штаб включил в заявку 23 футболиста:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Данила Прохин ( ), Иван Кузьмичев ( ), Руслан Литвинов ( ), Данил Степанов ( ), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все – ), Кирилл Боженов («Химки»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба – «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).

«С целью дальнейшего развития команды на ближайший сбор вызваны восемь игроков 18-19 лет, играющие в Премьер-лиге и имеющие шанс в ближайшей перспективе стать костяком сборной нового созыва», – говорится в сообщении сборной.

Тренировочный сбор пройдет с 19 по 27 марта на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск».