Тренер «Ривера» об освистывании Месси: «Аргентинцы тоже оскорбляли Лео, пока он не ушел из сборной. Слава богу, он одумался»

напомнил о том, как аргентинцы в прошлом критиковали .

Форвард «ПСЖ» был освистан фанатами команды перед матчем с «Бордо» (3:0) в 28-м туре Лиги 1. Это случилось после вылета парижан из Лиги чемпионов в результате поражения от «Реал Мадрид».

Гальярдо, ранее выступавший в полузащите «ПСЖ», а сейчас тренирующий , отреагировал на то, как соотечественники вступились за Месси в социальных сетях.

«Мы тоже оскорбляли Месси, давайте сейчас не строить из себя патриотов. Я слышал, что многие люди расстроились из-за этих событий, но мы тоже ругали Лионеля, пока он не объявил о завершении карьеры в сборной [в 2016 году].

Слава богу, после этого он передумал и вернулся, но давайте будем последовательны и не станем забывать прошлое.

Но также я понимаю, что в других странах к футболу другое отношение, и я не одобряю то, что игрока освистывают. Однако подобное меня в футболе не удивляет», – сказал Гальярдо.

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!